Не родись секс-символом: какими несчастьями была полна жизнь Мэрилин Монро Актриса ушла из жизни ровно 60 лет назад

Фото: 1996-98 AccuSoft Inc/Global Look Press

Мэрилин Монро

Самой знаменитой блондинке мира, ослепительной Мэрилин Монро было всего 36, когда её сердце остановилось. С того дня (5 августа 1962 года) прошло более полувека, но до сих пор Монро — бесспорный секс-символ Голливуда и в то же время одна из самых таинственных фигур прошлого века. Её короткая и яркая жизнь была наполнена трагедиями и мифами, которые создавала не только сама Мэрилин, но и окружение актрисы. К 60-й годовщине смерти Монро NEWS.ru вспоминает ее удивительную историю.

Детский дом, шизофрения матери и домогательства

Мэрилин Монро родилась 1 июня 1926 года в Лос-Анджелесе. Её мама — киномонтажница RKO Pictures Глэдис Перл Бейкер — рассталась с отцом будущей актрисы за пару дней до появления на свет дочери. Поэтому в свидетельстве о рождении Нормы Джин (именно так звали Монро до 22 лет) в графе «отец» стояло имя неизвестного человека. По одной из многочисленных легенд, мать назвала своего третьего ребёнка в честь двух великих актрис: Джин Харлоу и Нормы Талмадж.

Глэдис приходилось много работать в ущерб воспитанию дочери. Первые двое детей росли с первым мужем женщины, а бабушка наотрез отказалась принимать ребенка в свою семью. Тогда Глэдис отдала Норму в семью Альберта и Иды Болендер, которая содержала небольшой детский дом. Они воспитывали приемных детей за 20 долларов ежемесячно, учили их игре на рояле, чтению, домоводству. Болендеры даже думали удочерить Норму, но через семь лет Глэдис смогла забрать девочку к себе.

Идиллия продлилась недолго. Мэрилин прожила с матерью всего несколько месяцев. Глэдис всегда была психически неустойчивой. Женщина тяжело пережила смерть матери, скончавшейся в сумасшедшем доме, и очень боялась пойти по ее стопам. В 1933 году она узнала о гибели 16-летнего сына и о самоубийстве своего деда. Стремясь подавить нервный срыв, она то работала до потери сил, то пила, то становилась фанатично религиозной.

Фото: Wikipedia.org Монро в младенчестве, около 1927 года

Вскоре женщину отвезли в клинику с нервным срывом, а позже поставили диагноз «параноидальная шизофрения». Глэдис поместили в государственную больницу, где та провела остаток жизни, редко контактируя с дочерью. Девятилетнюю Норму взяла на воспитание лучшая подруга матери Грэйс Макки.

Если бы не Грейс, не было бы никакой Мэрилин Монро... Грейс восхищалась Нормой Джин так, словно та была ее родной дочкой. Грейс говорила, что Норма Джин обязательно станет кинозвездой. Такое у нее имелось предчувствие. Даже убеждение, — вспоминала в интервью New York Times Лейла Филд, коллега Грейс Макки.

Но не прошло и года, как женщина вышла замуж, а Норма оказалась лишней в новоиспеченной семье. Так Норма оказалась в сиротском приюте Лос-Анджелеса.

В 1953 году Мэрилин Монро рассказала, что в девятилетнем возрасте стала жертвой насильника. По словам актрисы, некий «мистер Киммел» (предположительно, муж Макки) завел ее в свою комнату, закрыл дверь и велел быть «хорошей девочкой». Она вспоминала, что пыталась пожаловаться тёте Грейс. Но та не поняла, на что именно девочка жалуется, и дала ей пощечину за плохое поведение. Однако позже сама Мэрилин по-разному рассказывала эту историю, меняла имена насильника и степень произошедшего. Биографы актрисы сходятся во мнении, что домогательства со стороны взрослого мужчины всё же были.

Детство в приюте и первая любовь

Девочка провела в приюте два года. Позже Монро рассказывала журналистам, что «спала в комнате, где стояли двадцать семь коек». Актриса описывала мрачные помещения, казарменную дисциплину и постоянное использование детей в качестве бесплатной рабочей силы на грязной работе.

Нас заставляли трижды в день мыть сто тарелок, сто чашек, сто ножей, ложек и вилок, и так — семь дней в неделю. А потом ещё драить туалеты и ванны, — делилась повзрослевшая Мэрилин.

Фото: Company of Artists/Global Look Press Мэрилин Монро

Но судя по воспоминаниям других людей, Монро больше фантазировала, чем говорила правду. В приюте был специальный персонал для приготовления пищи и уборки помещений, а детям поручали лишь несложную работу, чтобы развить у них чувство ответственности. За это им платили по пять-десять центов в неделю.

Норму несколько раз пытались удочерить. Количество приемных семей постоянно разнится: одни биографы верят рассказам самой актрисы, утверждавшей, что их было больше пяти, а другие настаивают на двух семьях.

Тем не менее и там девочка подвергалась домогательствам со стороны новоиспеченных братьев. Будучи подростком, она дважды пыталась покончить с собой. Но в обоих случаях ее быстро приводили в чувство.

Когда мне было пять лет, я захотела стать актрисой. Мне не нравился мир вокруг, потому что он был немного мрачный, но я любила играть дома. Мир на экране настолько большой, я была маленьким ребенком, находившимся в полном одиночестве, так я влюбилась в кино, — говорила Монро в интервью журналу Life в 1962 году.

Будущая звезда скиталась по домам родственников, пока в 1941 году не встретила первую любовь. Избранником Нормы стал 20-летний Джеймс Догерти. Пара дождалась, когда Джин исполнится 16, и они спешно поженились. Норма сразу бросила школу и устроилась на авиационный завод клепальщицей.

Рождение Мэрилин Монро

Однажды туда пришел фотограф Дэвид Коновер. Он снимал женщин обнаженными на календари и карточки для поддержания боевого духа солдат, участвовавших во Второй мировой войне. Норма приглянулась фотографу, и он предложил ей позировать за пять долларов в час.

Камера любила ее. В ней было что-то такое, чего не было у других моделей. Дэвид сказал ей: «Ты можешь быть профессиональной моделью». И она согласилась. Дэвид помогал ей, познакомил со многими нужными людьми, — писал Чарльз Касильо, автор биограф Мэрилин Монро «Частная жизнь публичной персоны».

Фото: imago stock&people/Global Look Press Мэрилин Монро

В 1945 году Мэрилин уволилась с завода, чтобы полностью посвятить себя карьере фотомодели. Коновер подсказал девушке, как изменить внешность, чтобы привлечь к себе внимание кинопродюсеров. Округлое лицо с темно-каштановыми волосами выглядело совсем обычно, а платиновый блонд выделял из толпы. Чтобы подобрать подходящий цвету кожи и глаз оттенок, Норма красила волосы более 12 раз. Изменения коснулись не только цвета волос, но и формы носа, губ и лица.

Мужа это категорически не устраивало. Он хотел видеть жену примерной домохозяйкой, однако у Нормы были другие планы. Новая внешность помогла девушке устроиться в агентство Blue Book, развестись и наметить новую цель — Голливуд.

Карьера Мэрилин в кино началась не сразу и с трудом. Она подписала контракт с 20th Century Fox, сыграла в паре фильмов, где у неё была всего одна реплика, и на этом все закончилось — её уволили. Говорят, она просто не нравилась директору компании. Потом она подписала шестимесячный контракт с Columbia Pictures — так она начала хотя бы ненадолго появляться на экране. Мэрилин снялась в глупом фильме «Хористки», и этот контракт тоже не продлили, — рассказывала журналист и автор биографии Монро Луис Баннер.

Фабрика грёз 1950-х сильно отличалась от Голливуда последних лет. Если сейчас, после скандала с Харви Вайнштейном за домогательства можно получить реальный тюремный срок, то во времена актерской карьеры Мэрилин всё было иначе.

Биографы Монро утверждают, что она охотно вступала в интимные отношения с голливудскими продюсерами ради ролей в потенциально кассовых фильмах. Однако отмечают: девушка спала только с теми, кто ей действительно нравился. Доподлинно известно, что Мэрилин отказала Гарри Кону, президенту и директору по производству Columbia Pictures. Когда тот предложил ей «все роли мира» в обмен на уик-энд на его яхте, Монро пожелала познакомиться с его женой.

Фото: KPA/Global Look Press Мэрилин Монро

В 1948 году Мэрилин встретилась с Джонни Хайдом, вице-президентом агентства по поиску талантов The William Morris Agency. Именно он сделал из Нормы Джин девушку на миллион. По настоянию Хайда актриса исправила зубы, а он договорился о новых ролях и первой обложке журнала Life. После чего продюсеры кинокомпании 20th Century Fox предложили Норме сменить имя. Джин взяла фамилию деда — Монро. С именем оказалось сложнее. По легенде, продюсер Бен Лайон вспомнил про актрису Мэрилин Миллер (кстати, та тоже росла без отца, трижды побывала замужем и умерла в 37 лет). Так, обычная воспитанница детдома в Калифорнии стала Мэрилин Монро.

Секс-символ, мифический образ и глубоко несчастный человек

Карьера актрисы стремительно развивалась. Она вела 23-ю церемонию вручения премии «Оскар», снялась в «Любовном гнездышке», «Давай сделаем это легально». Через год на экраны вышла «Ниагара», сделавшая Монро самой сексуальной актрисой Америки.

В январе 1952 года в СМИ неожиданно всплыл календарь с обнаженными фотографиями актрисы. Но скандал сделал Мэрилин еще более знаменитой вопреки опасениям киностудии. История сироты, согласившейся сняться голой, чтобы заработать себе на хлеб, растрогала американцев. Обнаженное тело стало символом обнаженной души, которую наивная девушка с прекрасными глазами доверчиво открыла миру. Постепенно Мэрилин Монро превращалась в великий миф.

В то же время актриса познакомилась со своим вторым мужем бейсболистом Джо Ди Маджо. Их брак продлился всего девять месяцев. Ди Моджо раздражали глубокие декольте и короткие юбки жены, бесконечное внимание к ней и длительные отъезды. Злость выливалась в побои. Точкой в браке стала самая знаменитая сцена в карьере актрисы. Джо пришел на площадку фильма «Зуд седьмого года», где как раз снимался эпизод с развевающимся над решеткой вентиляции белым платьем Монро. После съемок актрису ждал скандал, а затем — развод.

В 1956 году актриса в третий раз вышла замуж — за драматурга Артура Миллера. Они прожили вместе шесть лет. Ради мужа актриса приняла иудаизм. Их отношения не были идеальными: множество измен, ревность, три выкидыша, алкоголь, наркотики. Мэрилин переживала из-за своих гинекологических проблем, ярлыка «пустоголовая блондинка» и внимания прессы.

В 1958 она снималась в картине «В джазе только девушки», где продюсеры вновь предложили ей роль глупой красотки. Проблемы с наркотиками сильно повлияли на память и концентрацию актрисы. Ей требовались десятки дублей, Монро не могла запомнить реплики. Однако фильм стал коммерчески успешным, несмотря на проблемы производства. Роль Душечки принесла актрисе «Золотой глобус» в номинации «Лучшая женская роль — комедия или мюзикл». По результатам опросов Американского института киноискусства, картину признали одним из лучших когда-либо созданных фильмов.

Третий развод в 1961 году поверг Мэрилин в депрессию. Она искала утешение в объятиях мужчин, дурмане наркотиков, алкоголе и любви публики. Монро встречалась с Марлоном Брандо, Ивом Монтаном, писателем Робертом Слатцером, секс-символом Полом Ньюманом, миллионером Генри Розенфельдом.

А после проникновенного исполнения песни Happy Brithday, Mr. President на сцене «Мэдисон-сквер-Гарден» в Нью-Йорке в день рождения президента Джона Ф. Кеннеди пошли слухи о романе актрисы с первым лицом Америки.

Впрочем, связь Монро с Джоном Кеннеди, а после якобы и с его братом Робертом так и осталась на уровне слухов. Но журналисты Джей Марголис и Ричард Баскин, которые провели собственное расследование, пришли к выводу, что семья Кеннеди могла быть причастна к смерти актрисы. По официальной версии Монро сама приняла решение уйти из жизни.

Загадочная история голливудской звезды до сих пор не дает покоя исследователям. О Мэрилин Монро продолжают писать книги и снимать фильмы. Онлайн-платформа Netflix готовит к выходу трехчасовой фильм о жизни актрисы с Аной де Армас в главной роли.

После трагичной смерти актрисы созданный кинопродюсерами образ мгновенно стал эксплуатироваться с удвоенной силой. Основатель американского поп-арта Энди Уорхол создал картину «Четыре Мэрилин» уже через несколько месяцев после гибели Монро. А десятки голливудских красавиц, включая Скарлетт Йоханссон, Джейн Мэнсфилд, Кристину Агилеру, по сей день копируют образ звездной блондинки.