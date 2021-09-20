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«Не получится — канет в бесконечность»: Басилашвили о новом Чебурашке

11:52, 21 сентября 2021
«Не получится — канет в бесконечность»: Басилашвили о новом Чебурашке Кадр из фильма «Чебурашка», Сергей Гармаш Фото: kinopoisk.ru
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Советский артист Олег Басилашвили в разговоре с NEWS.ru прокомментировал своё отношение к съёмкам фильма о классическом персонаже из русских мультиков — Чебурашке. По словам артиста, у него нет однозначного ответа, хорошо это или плохо. 

Вы знаете, я не могу ответить на вопрос о том, правильно создатели делают фильм о нём или нет. Что будет лучше и интереснее — то и останется. Пусть делают. Получится — и хорошо, а не получится — канет в бесконечность, — предположил Басилашвили.

Ранее советский мультипликатор Юрий Норштейн в беседе с NEWS.ru, известный как создатель «Чебурашки» и ряда других легендарных отечественных мультфильмов, высказался о «Маше и Медведе». Художник назвал российский мультфильм «феноменом», объяснил причину его всемирной популярности и сказал, что другого такого никогда не будет.

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