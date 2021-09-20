«Не получится — канет в бесконечность»: Басилашвили о новом Чебурашке

Фото: kinopoisk.ru

Онлайн-кинотеатр KION совместно с компанией «Всемирные русские студии» объявили о начале съёмок третьего сезона сериала «Тест на беременность», где главные роли исполнят Светлана Иванова и Кристина Орбакайте. Проект сначала будет доступен в онлайн-кинотеатре, а затем в эфире Первого канала в 2022 году. Об этом говорится в пресс-релизе сервиса.

Я с огромным интересом следила за жизнью героев первых двух сезонов сериала «Тест на беременность». И конечно, я обрадовалась предложению сыграть в новом третьем сезоне. Так получилось, что мой первый...