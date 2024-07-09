«Не гладь ее!»: что почувствовал Кологривый в постельной сцене с Самбурской Кологривый поделился впечатлениями от постельной сцены с Самбурской

Фото: «НМГ Кинопрокат»

Никита Кологривый

Актер Никита Кологривый пришел на шоу рэпера Басты «Вопрос Ребром» на YouTube-канале Gazgolder, где у него спросили о сексуальном напряжении во время съемок эротических сцен с Настасьей Самбурской. В ответ артист сказал, что никакой реакции со стороны организма в подобных случаях не происходит.

В этот момент ты не реагируешь никоим образом сексуально. Вокруг тебя куча народа, режиссер говорит: «Не гладь ее там, руку выше!» Ты больше думаешь о сцене, как ты выглядишь, — пояснил актер.

Кологривый недавно сыграл ключевого персонажа в сериале «Макс и Гусь», где также снималась Самбурская. В определенный момент персонаж актрисы делает ему непристойное предложение. Артист подчеркнул, что постельная сцена в хорошем кино несет в себе определенный смысл.

И ты думаешь больше о том, получается у вас история любви, этот секс, он похож на житейский или это что-то из разряда эротического кино. В основном хочется достоверности какой-то добиться, — ответил Кологривый.

На этом же шоу актер заявил, что не планирует убирать щель между передними зубами. Он назвал ее своей особенностью и уточнил, что его все устраивает.