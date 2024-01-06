Названы сборы «Холопа-2» за первые шесть дней проката «Холоп-2» заработал более 2 млрд в российском прокате

Фото: «Централ Партнершип»

Милош Бикович в фильме «Холоп-2»

Кассовые сборы отечественной комедии Клима Шипенко «Холоп-2» за первые шесть дней проката составили чуть более 2 млрд рублей, свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). В день премьеры фильм заработал 314,6 млн рублей, что стало новым рекордом для 1 января.

Общие сборы фильма по состоянию на 6 января составили 2 011 430 563 рублей. Также в лидерах российского кинопроката в период новогодних праздников музыкальный полнометражный фильм «Бременские музыканты» режиссера Алексея Нужного по мотивам одноименного мультфильма. Лента собрала в прокате почти 1,5 млрд рублей за шесть дней.

Не все россияне положительно встретили нового «Холопа». В Сети встречаются одобрительные комментарии и призывы делать третью часть, но есть и жесткая критика. Кинокритик Тимур Алиев назвал «Холопа-2» «кино, без которого вполне можно было бы обойтись». Вся картина, по его словам, — «сомнительная поделка без души, сделанная по уже затертым в цеху лекалам».

Ранее актер Иван Охлобыстин рассказал, что его коллега по «Холопу-2» Милош Бикович, исполнивший одну из главных ролей в киноленте, тайно женился. Его избранницей стала сербская модель Ивана Малич. В сентябре актер сообщил в соцсетях о беременности своей девушки. Известно, что Малич — юристка, ей примерно 26 лет, раньше она жила в Черногории.