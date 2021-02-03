Названы сериалы и фильмы, претендующие на премию «Золотой глобус»

https://static.news.ru/photo/af9fe562-6633-11eb-a5cd-96000091f725_660.jpg Фото: Paramount Pictures

Художественные фильмы «Чикагская семёрка», «Манк», «Земля кочевников», «Отец» и «Девушка, подающая надежды» были номинированы на кинопремию «Золотой глобус» в категории «Лучшая драма».

Картины «Мьюзик», «Выпускной», «Гамильтон», «Борат 2» и «Зависнуть в Палм-Спрингс» будут претендовать на награду в категории «Мюзикл/комедия».

Сериалы «Корона», «Страна Лавкрафта», «Рэтчед», «Озарк» и «Мандалорец» представлены в номинации «Лучший драматический сериал». За звание лучшего комедийного сериала будут бороться «Великая», «Шиттс Крик», «Тед Лассо», «Эмили в Париже» и «Стюардесса».

Мини-сериалы «Ход королевы», «Голос перемен», «Отыграть назад», «Нормальные люди» и «Неортодоксальная» представлены в одноимённой категории.

Картины «Ещё по одной», «Вся жизнь впереди», «Двое из нас» претендуют на победу в категории «Лучший фильм на иностранном языке». В этой категории также представлен фильм «Минари». Картина рассказывает о жизни иммигрантов из Кореи на ферме в американской глубинке. Фильм был снят в США корейским режиссёром. Он идёт на корейском языке с английскими субтитрами.

Номинанты были объявлены в среду в ходе онлайн-трансляции на сайте премии. 78-я церемония вручения награды пройдёт 28 февраля.

«Золотой глобус» вручается с 1944 года за достижения в кино и телевидении. Эта премия считается одной из самых престижных кинонаград, как в мире, так и в США. В прошлом году «Золотой глобус» получили фильмы «1917» и «Однажды в Голливуде», а лучшей зарубежной картиной стала лента «Паразиты». Лучшими сериалами были признаны «Дрянь» и «Наследники».

Как писал NEWS.ru, фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» попал в топ-5 лучших лент Национального совета кинокритиков США. Картина вышла в прокат в России 12 ноября 2020 года. Она рассказывает о забастовке на городском заводе в Новочеркасске в 1962 году. Фильм основан на реальных событиях.