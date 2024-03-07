Названы самые высокооплачиваемые актеры за 2023 год Forbes: Адам Сэндлер возглавил топ высокооплачиваемых актеров впервые за 22 года

Фото: IMAGO/Nicole Kubelka/Global Look Press

Адам Сэндлер

Актер Адам Сэндлер за 2023 год заработал $73 млн, сообщает Forbes. Таким образом, он стал самым высокооплачиваемым актером года. Серебро при этом — за Марго Робби, которая заработала $59 млн. Тройку замкнул Том Круз. Съемки в фильмах принесли ему $59 млн.

Последний раз Сэндлер возглавлял топ высокооплачиваемых актеров в 2002 году. Тогда его заработок составил $47 млн. Уточняется, что большинство актеров попали в список благодаря крупнобюджетным кинотеатральным релизам. Сэндлеру же удалось заработать рекордную сумму с помощью стриминга — актер подписал контракт с Netflix.

Помимо уже упомянутых актеров, в топ также вошли Райан Гослинг и Мэтт Дэймон, которые заработали по $43 млн, за ними следует Дженнифер Энистон, Леонардо Ди Каприо и Джейсон Стэйтем. На девятом месте расположился Бен Аффлек, а десятку замкнул Дензел Вашингтон, заработавший $24 млн.

Ранее журнал Time назвал женщиной года Грету Гервиг — режиссера самого кассового фильма 2023 года «Барби». В публикации отмечается, что ее карьера разрушает гендерные стереотипы. Кроме того, она стала единственным режиссером, чьи первые три сольных фильма окупились в прокате и были номинированы на кинопремию «Оскар».