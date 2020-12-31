Названы самые успешные в прокате фильмы 2020 года

https://static.news.ru/photo/1453f314-4c98-11eb-a519-fa163e074e61_660.jpg Фото: Prabin Ranabhatb/Keystone Press Agency/Global Look Press

Фонд кино рассказал, какие художественные фильмы в 2020 году оказались самыми удачными в российском прокате. Пальма первенства у комедии «Холоп» Клима Шипенко.

Также чаще всего россияне ходили в кинотеатры из-за иностранного фильма — ленты «Джентльмены» Гая Ричи.

Отмечается, что «Холоп» попал в прокат в конце 2019 года, но главную часть кассовых сборов он имел в 2020 году, на который пришлось 2,696 млрд из 3,072 млрд рублей.

Среди фильмов зарубежного производства крупнейшей стала картина режиссёра Гая Ричи «Джентльмены», собравшая в прокате 1,224 млрд рублей, 4,0 млн зрителей, — отмечает Фонд кино.

Также в топ-5 российского проката кроме «Холопа» и «Джентльменов» вошли «Лёд-2» Жоры Крыжовникова, «Вторжение» Фёдора Бондарчука и «Довод» Кристофера Нолана.

Как ранее сообщал NEWS.ru, несмотря на то, что информация о коронавирусе была, а Китай уже закрыл города на карантин, мало кто думал, что последним крупным культурным событием 2020 года будет «Оскар». Лучшим фильмом тогда стала «Зелёная книга» Питера Фаррелли.