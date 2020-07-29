Названы новые популярные в РФ сериалы

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Сериал «Зулейха открывает глаза» по одноимённому роману Гузели Яхиной оказался самым популярным в России за шесть первых месяцев 2020 года.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику сервиса «Кино Mail.ru». Топ-5 также составили «Триггер», второй сезон сериала «Новый папа», «Магомаев» и «Колл-центр».

Высокую оценку у россиян также заслужили криминальная комедия «Мир! Дружба! Жвачка!», вестерн «Мир Дикого Запада», мини-сериал «Чужак», сериалы «Патриот» и «Ищейка».

Ранее NEWS.ru сообщал, что объявлены претенденты на американскую телевизионную премию «Эмми-2020». В номинации «Лучший драматический сериал» конкурируют проекты «Лучше звоните Солу», «Корона», «Мандалорец» и другие. За звание лучшего комедийного сериала поборются создатели лент «В лучшем мире», «Метод Комински», «Мёртв для меня» и других.