Названы новые популярные в РФ сериалы

Сериал «Зулейха открывает глаза» по одноимённому роману Гузели Яхиной оказался самым популярным в России за шесть первых месяцев 2020 года.
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Высокую оценку у россиян также заслужили криминальная комедия «Мир! Дружба! Жвачка!», вестерн «Мир Дикого Запада», мини-сериал «Чужак», сериалы «Патриот» и «Ищейка».
Ранее NEWS.ru сообщал, что объявлены претенденты на американскую телевизионную премию «Эмми-2020». В номинации «Лучший драматический сериал» конкурируют проекты «Лучше звоните Солу», «Корона», «Мандалорец» и другие. За звание лучшего комедийного сериала поборются создатели лент «В лучшем мире», «Метод Комински», «Мёртв для меня» и других.
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