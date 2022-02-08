Названы номинанты на премию «Оскар–2022»

Читайте нас в Google Новости

Ленты «Не смотрите наверх» Адама Маккея и «Дюна» Дени Вильнева номинированы на премию «Оскар—2022» в категории «Лучший фильм», всего в списке 10 картин, номинантов представили в ходе прямой трансляции на YouTube-канале премии.

Кроме того, в списке номинантов на лучший фильм оказались «Белфаст» Кеннета Браны, «CODA: Ребенок глухих родителей» Сиан Хедер, «Сядь за руль моей машины» Рюсукэ Хамагути, «Король Ричард» Рейнальдо Маркуса Грина, «Лакричная пицца» Пола Томаса Андерсона, «Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо, «Власть пса» Джейн Кэмпион и «Вестсайдская история» Стивена Спилберга.

В номинации за лучшую режиссуру представлены Стивен Спилберг («Вестсайдская история»), Кеннет Брана («Белфаст»), Рюсукэ Хамагути («Сядь за руль моей машины»), Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца») и Джейн Кэмпион («Власть пса»).

За звание лучшей актрисы поборются Пенелопа Крус («Параллельные матери»), Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»), Оливия Колман («Незнакомая дочь»), Николь Кидман («В роли Рикардо») и Кристен Стюарт («Спенсер»).

В категорию «Лучший актёр» вошли Эндрю Гарфилд («Тик-так... БУМ!»), Хавьер Бардем («В роли Рикардо»), Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»), Дензел Вашингтон («Трагедия Макбета») и Уилл Смит («Король Ричард»).

Кинопремию «Оскар» в 94 раз вручат в Лос-Анджелесе 27 марта.

Ранее сообщалось, что в шорт-лист «Оскара» в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм» попал короткометражный мультфильм «Боксбалет» от российского режиссёра Антона Дьякова. Мультфильм рассказывает о любви боксёра Евгения и балерины Ольги. Хронометраж ленты — 15 минут.