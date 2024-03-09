Названы худшие фильмы 2023 года В США объявили лауреатов премии «Золотая малина» за худшие фильмы

Фото: Jagged Edge Productions

Кадр из фильма «Винни-Пух: Кровь и мед»

В США объявлены лауреаты премии «Золотая малина — 2024», которой отмечаются худшие достижения в области кинематографа, сообщает портал KinoNews. Рекордсменом по числу наград стал треш-хоррор «Винни-Пух: Кровь и мед» — он одержал победу в пяти номинациях.

«Винни-Пух: Кровь и мед» победил в номинациях «Худший фильм», «Худший режиссер», «Худший сценарий», «Худшая экранная пара» и «Худший ремейк, пародия или продолжение». Боевик «Неудержимые-4» получил лишь две «Золотые малины». Его признали фильмом с худшим актером второго плана (Сильвестр Сталлоне) и худшей актрисой второго плана (Меган Фокс).

Особой наградой организаторы премии отметили президента актерского профсоюза SAG-AFTRA Фрэна Дрешера. Его наградили «за блестящее руководство гильдией актеров во время продолжительной забастовки 2023 года».

Ранее сообщалось, что церемония вручения кинопремии «Оскар» в 2024 году может получить новый импульс зрительского интереса за счет соперничества двух кассовых хитов прошлого года «Барби» и «Оппенгеймера». Отмечается, что трансляция мероприятия на протяжении более 25 лет теряла зрителей из-за отсутствия в категории «Лучший фильм» популярных у кинозрителей картин.