Модель из Сибири добавила к сроку насильника Вайнштейна 16 лет Сибирячка Чернышова добавила к сроку 70-летнего насильника Вайнштейна еще 16 лет

Фото: IMAGO/RW/Global look Press

Харви Вайнштейн

Женщина родом из Сибири, ставшая жертвой изнасилования, прибавила к сроку 70-летнего кинопродюсера Харви Вайнштейна еще 16 лет. В ходе расследования она скрывала свою личность, но после оглашения приговора 23 февраля решила раскрыть свое настоящее имя, сообщает The Hollywood Reporter. Сибирячка проходила по делу как Джейн Доу, однако на самом деле ее зовут Евгения Чернышова.

Я устала прятаться. Я хочу вернуть свою жизнь. Я Евгения, меня изнасиловали. Это моя история, — приводит ее слова издание.

Евгения начала начала работать в модельном бизнесе в 15 лет, после переехала в Италию и вышла за муж. В 2013 году во время недели вручения премии «Оскар» Вайнштейн изнасиловал ее в отеле. Пострадавшая рассказала, что после этого чувствовала себя грязной, впала в депрессию, не хотела жить и пристрастилась к алкоголю.

Чернышова рассказала, что решилась подать в суд только в 2017 году, когда ее дочь тоже столкнулась с сексуальным насилием в колледже и не хотела сообщать об этом в полицию. Свой поступок она объяснила намерением защитить детей и следующие поколения от культуры замалчивания подобных преступлений.

Адвокаты Вайнштейна после решения, вынесенного 23 февраля, потребовали нового судебного разбирательства. По их мнению, присяжные были неверно проинструктированы и им не предоставили ряд доказательств.

Первый судебный приговор был вынесен Вайнштейну в 2020 году. Тогда продюсер получил 23 года тюрьмы за изнасилование и принуждение к оральному сексу. В декабре 2022 года его признали виновным еще в трех преступлениях сексуального характера.