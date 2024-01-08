Названо имя режиссера года по версии «Золотого глобуса» Режиссер Кристофер Нолан удостоен награды «Золотой глобус» за «Оппенгеймера»

Кристофер Нолан получил «Золотой глобус» как лучший режиссер за трехчасовый фильм-байопик «Оппенгеймер», сообщает CBS News, который вел трансляцию награждения. В качестве других номинантов на эту награду были представлены Мартин Скорсезе с кинокартиной «Убийцы цветочной луны», Селин Сон за «Прошлые жизни», Гретта Гервиг с картиной «Барби», Брэдли Купер («Маэстро») и греческий режиссер Йоргос Лантимос («Бедные-несчастные»).

Для Нолана это номинация стала шестой, «Золотой глобус» он получил впервые. Ирландский актер Киллиан Мерфи был удостоен «Золотого глобуса» в категории «Лучший актер» за роль в «Оппенгеймере». Этот фильм также номинирован в категории «Лучший драматический фильм».

Актриса Эмма Стоун получила награду за главную роль в «Бедных-несчастных» в категории «Лучшая женская роль в комедии/мюзикле». Элизабет Дебики, сыгравшая принцессу Диану в «Короне», получила «Золотой глобус» за лучшую женскую роль второго плана.

Нолан широко известен зрителям по таким картинам, как «Темный рыцарь», «Интерстеллар», «Начало», «Престиж» и «Довод». Его последняя картина «Оппенгеймер» набрала на портале Rotten Tomatoes 93% положительных отзывов от критиков и 91% таких же отзывов от зрителей. Кроме того, она стала одной из самых кассовых голливудских кинолент с возрастным рейтингом R.

Биографический фильм «Оппенгеймер» заработал свыше $930 млн. Фильм посвящен физику Роберту Оппенгеймеру, известному в качестве создателя атомной бомбы. Роль ученого исполнил актер Киллиан Мерфи, известный по ролям в сериале «Острые козырьки».