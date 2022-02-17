Названо главное условие для посещения церемонии вручения наград «Оскар»

Все посетители очередной церемонии вручения премии «Оскар» должны быть причивты от COVID-19 или сдать два отрицательных ПЦР-теста. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в американской киноакадемии. Мерпориятие заплаировано на 27 марта.

На церемонию вручения кинонаград приглашены порядка 2,5 тысячи гостей. По информации NYT, наличие вакцинации или тестов будут требовать от всех приглашённых в том числе от номинантов на награды.

При этом требования к наличию масок будут различны. Номинанты и их гости, которые разместятся в партерной зоне театра Dolby, будут освобождены от необходимости их использования. Они будут сидеть с большим интервалом, в связи с чем в театр, вмещающий 3 317 человек, приглашены только 2,5 тысячи.

При этом зрителям в бельэтаже, возможно придётся надевать маски, поскольку там они будут сидеть плечом к плечу.

Ранее Академия киноискусств США огласила список номинантов 2022 года. Среди них 10 кинолент, в числе которых фильмы «Власть пса», «Дюна», «Не смотрите наверх», «Сядь за руль моей машины», «Король Ричард», «Лакричная пицца» и другие.