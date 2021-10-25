Названа возможная причина пропажи Светланы Светличной

Светлана Светличная никуда не пропадала. Информацию об исчезновении актрисы опроверг её менеджер Сергей Рублёв в беседе с РБК.

Она не пропала. Человек пожилой, может заболеть, что угодно еще. Если она не появляется в передачах, не значит, что она пропала, — заявил Рублёв.

Он подчеркнул, что семья актрисы регулярно выходит с ним на связь. По словам менеджера, родственники навещают Светличную, однако сама она не всегда способна поддерживать контакт.

Она может куда-то положить телефон, не видеть, что ей звонят: бывает всё. Она живет «в своем мироощущении», как это бывает у пожилых, — пояснил Рублёв.

Также менеджер опроверг информацию о переезде актрисы. Мужчина утверждает, что Светличная продолжает жить в своей квартире.

Ранее СМИ сообщили о том, что актриса Светлана Светличная якобы исчезла. Предположительно, она ушла из дома 20 октября, после чего о ней ничего не было известно. По данным источников, сын актрисы сообщил о её пропаже в полицию, однако в дальнейшем он заявил, что не обращался к сотрудникам правоохранительных органов.

Друг актрисы Иван Николаев сообщил СМИ, что Светличная переехала ближе к родственникам и просто не хочет контактировать с прессой.