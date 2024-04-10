Названа сцена из комедии Гайдая, которая возмутила зрителей на Западе «ГородЧе»: сцена с «черным» Федором из «Операции Ы» возмутила зрителей на Западе

Фото: Russian Look/Global Look Press

Кадр из фильма «Операция Ы и другие приключения Шурика»

Сцена из комедии «Операция Ы и другие приключения Шурика» Леонида Гайдая возмутила зрителей на Западе, которые стали создавать петиции, чтобы убрать фильм из проката, сообщает «ГородЧе». Возмущение вызвали кадры с Федором, на которых его кожа окрашивается в черный цвет.

По мнению западных критиков, фильм надо запретить, так как режиссер поступил «подло и мерзко» по отношению к представителям африканского народа. Кроме того, они указали на тот факт, что если бы кинолента снималась сейчас, то, вероятнее всего, не вышла бы в мировой прокат.

Отмечается, что сцена, когда Федор пробегает мимо горящих стройматериалов, привлекла внимание и советских цензоров в прошлом столетии. Они усмотрели в этом намек на неуважение к народам Африки, однако Гайдаю удалось отстоять свой киноматериал.

Еще один момент из фильма также стал камнем преткновения — это эпизод с воспитанием Федора, который напомнил цензорам кубинского лидера Фиделя Кастро. Но и в этом случае режиссеру удалось заверить проверяющих в отсутствии аналогии.

Ранее народная артистка РСФСР Лариса Лужина заявила, что режиссер Эльдар Рязанов оставил после себя шедевры советского кино, к которым миллионы россиян возвращаются до сих пор. В то же время она не согласилась с решением кинодела взять Барбару Брыльску в фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!».