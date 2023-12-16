Названа причина смерти звезды сериала «Друзья»: как умер Мэттью Перри CNN: звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри умер от воздействия кетамина

Фото: Ron Sachs/Cnp/Global Look Press

Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри умер в результате острого воздействия кетамина, сообщил CNN со ссылкой на данные токсикологического отчета бюро судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес. Что известно о смерти актера — в материале NEWS.ru.

От чего умер Мэттью Перри

Мэттью Перри умер 28 октября. Тело было обнаружено в джакузи в доме актера в Лос-Анджелесе. Ему было 55 лет. Предварительно, причиной смерти называли остановку сердца.

По данным СМИ, Пэрри вернулся домой после двухчасовой игры в пиклбол (сочетание бадминтона, тенниса и настольного тенниса), вскоре после этого отправил своего помощника с поручением. Примерно через два часа ассистент вернулся и обнаружил, что актер находится без сознания и вызвал скорую.

Факторами, способствовавшими смерти Перри, в том числе стали ишемическая болезнь сердца и воздействие бупренорфина — лекарства, используемого для лечения связанных с употреблением опиоидов расстройств.

«При высоком уровне кетамина, обнаруженном в его образцах крови, основными причинами смерти стали как чрезмерное перевозбуждение сердечно-сосудистой системы, так и угнетение дыхания», — говорится в отчете.

Предполагается, что актер потерял сознание, после чего ушел под воду. Случившееся признано «несчастным случаем».

Что такое кетамин

Кетамин — мощный анестетик, его применяют в качестве средства для наркоза в медицине и ветеринарии. В последнее время он стал популярен в США как альтернативная терапия депрессии, тревожных расстройств и посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

Осенью Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США выпустило предупреждение об опасности лечения подобных заболеваний с помощью сложных версий препарата. При этом в отчете указано, что Перри «находился на терапии инфузией кетамина», а последний курс закончился за полторы недели до его смерти. В России использование кетамина в значительной степени ограничено.

Что говорили актеры сериала «Друзья» о смерти Мэттью Перри

В связи с кончиной исполнителя роли Чендлера Бинга, Мэттью Перри, коллегам по ситкому «Друзья» потребовалось время, чтобы выразить свои соболезнования. Актеры признались, что они считают друг друга семьей, поэтому тяжело восприняли новость о кончине.

Актеры Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дэвид Швиммер и Мэтт Леблан в совместном заявлении, представленном ранее CNN, сообщили, что они все «опустошены потерей Мэттью».

«Нам так много нужно сказать, но прямо сейчас мы собираемся воспользоваться моментом, чтобы погоревать и осмыслить эту непостижимую потерю. Со временем мы расскажем больше, как и когда сможем. На данный момент наши мысли и наша любовь с семьей Мэтти, его друзьями и всеми, кто любил его по всему миру», — говорилось в заявлении.

Агент Лизы Кудроу, которая играла Фиби в сериале «Друзья», заявлял, что она хочет позаботиться о собаке Мэттью Перри.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

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