Названа причина смерти Годара Liberation: Годар прибегнул к эвтаназии

Фото: Gaetan Bally/ТАСС

Французский кинорежиссер Жан-Люк Годар

Франко-швейцарский кинорежиссер Жан-Люк Годар, умерший во вторник, 13 сентября, в возрасте 91 года, прибегнул к разрешенной и контролируемой в Швейцарии практике — эвтаназии. Эту информацию Liberation подтвердили близкие к семье кинематографиста источники.

Он не был болен, он просто был измотан, поэтому он принял решение покончить с этим. Это было его решение, и для него было важно, чтобы это стало известно, — уточнил один из собеседников издания.

По словам родственников Годара, на протяжении всей своей карьеры кинодеятель философски размышлял о самоубийстве. Критик Жан-Люк Дуэн писал, что кинематографист был «очарован самоубийством». Он также вспомнил, как однажды режиссер Эрик Ромер нашел Годара в своей студии лежащим в крови. инцидент произошел во время съемок картины «Женщина есть женщина». Причиной этого, по словам Дуэна, стал яростный спор с Анной Кариной.

Утром жена Годара Анн-Мари Мьевиль и продюсеры сообщили, что кинематографист умер. Они заявили, что он «мирно скончался в своем доме в окружении своих близких» на берегу Женевского озера. Семья режиссера Годара отказалась от официальной церемонии прощания. Годара кремируют.

Ранее NEWS.ru поговорил с кинокритиком Василием Корецким и выяснил, с чего стоит начать знакомство с картинами Годара. Эксперт посоветовал сначала посмотреть ленты «На последнем дыхании», «Китаянка» и «Уик-энд», а затем перейти к экспериментальному и позднему кино режиссера.