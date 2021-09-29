Названа причина смерти актёра из сериалов «Мент в законе» и «Универ»

В ночь с 24 на 25 сентября скончался российский актёр, продюсер, телеведущий и сценарист Константин Глушков, известный отечественному зрителю по ролям в сериалах «Мент в законе» и «Универ». Спустя несколько дней после его кончины журналисты «Российской газеты» выяснили причину его смерти.

Сообщается, что Глушков скончался в реанимации в результате остановки сердца. Во вторник, 28 сентября, актёра похоронили на Алабушевском кладбище Зеленограда.

Константин Глушков в 1988 году окончил ГИТИС и спустя несколько лет дебютировал на экранах. Был ведущим телевизионной программы «Лукоморье», за которую в 1998-м получил премию ТЭФИ.

За свою карьеру он снялся более чем в сотне популярных сериалов. Среди самых известных работ — «О чем говорят мужчины. Продолжение», «Зорге», «Фурцева», «Каменская», Сафрон из «Мента в законе», «Сын отца народов», «Универ», «Солдаты» и многие другие.

Ранее стало известно, что американский актёр Уилли Гарсон, известный по сериалам «Секс в большом городе» и «Друзья», умер в возрасте 57 лет. Причина смерти знаменитого актёра не сообщается.