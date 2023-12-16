Названа причина смерти актера Мэттью Перри CNN: актер Мэттью Перри умер в результате воздействия кетамина

Фото: Ron Sachs/Cnp/Global Look Press

Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри умер в результате острого воздействия кетамина, сообщает CNN со ссылкой на данные токсикологического отчета бюро судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес. Факторами, способствовавшими смерти актера, также стали ишемическая болезнь сердца и воздействие бупренорфина — лекарства, используемого для лечения связанных с употреблением опиоидов расстройств.

При высоком уровне кетамина, обнаруженном в его образцах крови, основными причинами смерти стали как чрезмерное перевозбуждение сердечно-сосудистой системы, так и угнетение дыхания, — говорится в отчете.

Предполагается, что актер потерял сознание, после чего ушел под воду. Случившееся признано «несчастным случаем».

Кетамин является мощным анестетиком, его применяют в качестве средства для наркоза в медицине и ветеринарии. В последнее время он стал популярен в США как альтернативная терапия депрессии, тревожных расстройств и посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Осенью Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США выпустило предупреждение об опасности лечения подобных заболеваний с помощью сложных версий препарата. При этом в отчете указано, что Перри «находился на терапии инфузией кетамина», а последний курс закончился за полторы недели до его смерти. В России использование кетамина в значительной степени ограничено.

Мэттью Перри умер 28 октября. Тело обнаружили в джакузи в доме актера в Лос-Анджелесе. Ему было 55 лет. Предварительно, причиной смерти называли остановку сердца.

По данным СМИ, Пэрри вернулся домой после двухчасовой игры в пиклбол (сочетание бадминтона, тенниса и настольного тенниса), вскоре после этого отправил своего помощника с поручением. Примерно через два часа ассистент вернулся и обнаружил, что актер находится без сознания и вызвал скорую.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.