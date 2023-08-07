Названа главная беда российского кино Продюсер Рязанцев назвал ограниченность денежных ресурсов главной бедой российской кино

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Главной бедой российского кинематографа на данный момент является ограниченное количество денежных ресурсов, считает продюсер и актер дубляжа Алексей Рязанцев. В интервью KP.RU он отметил, что долгое время почти всю технику, которая позволяла сделать хорошие спецэффекты, Россия получала из-за рубежа. Он подчеркнул, что сейчас качество кинокартин из-за отсутствия необходимых программ и оборудования страдает.

В силу объективных обстоятельств мы ограничены в денежных ресурсах, и нам очень трудно конкурировать с Голливудом в плане спецэффектов. Бедновато мы на его фоне выглядим. <...> Почти всю технику мы долгие годы получали из-за рубежа, сейчас с этим проблемы, и это влияет на качество создаваемых картин, — пояснил продюсер.

При этом Рязанцев уточнил, что в России есть большое количество профессиональных сценаристов, потенциал фольклора и хорошие сюжеты для развития кино. По словам продюсера, в регионах много талантливых людей, которые обладают достаточной энергией и могут предложить интересные идеи для фильмов. Кроме того, государство старается поддерживать кинематограф, заключил он.

Член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев ранее заявил, что российские кинотеатры находятся в катастрофическом положении из-за низкой посещаемости. По его словам, ситуацию могли бы исправить крупные российские фильмы, но продюсеры не поставили ни одной масштабной картины на лето.