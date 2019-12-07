https://static.news.ru/photo/0fb3e7d4-1994-11ea-8464-fa163e074e61_660.jpg Кадр из сериала «Твин Пикс: Возвращение» Фото: Rancho Rosa Partnership

Профессиональный французский журнал о кино Les Cahiers du cinema опубликовал список лучших фильмов десятилетия. Рейтинг возглавил сериал американца Дэвида Линча «Твин Пикс: Возвращение» 2017 года.

Второе место занял фильм французского режиссёра Лео Каракса «Корпорация „Святые моторы“» 2012 года. Замыкает тройку фильм ещё одного француза Брюно Дюмона «Малыш Кенкен» (2012 год).

По словам главы журнала Стефана Делорма, это десятилетие было даже более захватывающим, чем предыдущее, оно было богато неожиданными подарками.

Кто бы мог вообразить даже в своих самых смелых снах возвращение «Твин Пикса», да ещё в таком масштабе? Что Дюмон станет автором комиксов с Pеtit Quinquin? Что Каракс вернётся после 13 лет отсутствия со своим самым красивым фильмом? — написал он в журнале.

В список также вошли «Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни» (2010) режиссёра Апичатпонга Вирасетакула, «Тони Эрдманн» (2016) Марен Аде, «Книга образов» (2018) Жан-Люка Годара, «Мела: олия» (2011) Ларса фон Триера, «Побудь в моей шкуре» (2013) Джонатана Глейзера и «Странный случай Анжелики» (2010) Мануэла де Оливейра.

Как писал NEWS.ru, кинокритик американского издания The Hollywood Reporter Тодд Маккарти включил фильм 2014 года «Левиафан» Андрея Звягинцева в список лучших картин десятилетия. Российская картина оказалась на шестом месте из десяти.