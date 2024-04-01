Названа дата выхода трейлера второго «Джокера» Gamemag: трейлер нового «Джокера» выйдет 10 апреля

Фото: 22 & Indiana Pictures

Кадр из фильма«Джокер: Безумие на двоих»

Дебютный трейлер сиквела «Джокер: Безумие на двоих» покажут 10 апреля, сообщает Gamemag. Известно, что продолжение нашумевшей картины, режиссером которой является все тот же Тодд Филлипс, выйдет на экраны 4 октября этого года.

По данным портала, сюжет мюзикла будет разворачиваться в лечебнице Аркхем и расскажет о романе Джокера (Хоакин Феникс) и Харли Квинн (Леди Гага). Также в сиквеле появятся Зази Битц, Брендон Глисон, Кэтрин Кинер и Джейкоб Лофланд.

Ранее журналист Дэниел Рихтман заявил, что этим летом стартуют съемки седьмой части франшизы «Крик». Согласно опубликованным на портале Patreon данным инсайдера, в картине примут участие несколько актеров из прошлых фильмов. Это Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс и Патрик Дэмпси.

Также стало известно, что голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес снялась в новом научно-фантастическом фильме «Атлас» от Netflix. Знаменитость появилась в первом трейлере кинокартины, повествующей о борьбе человечества с искусственным интеллектом. Согласно пресс-релизу, в фильме будет рассказана история ученого, который присоединился к миссии по поимке опасного робота.