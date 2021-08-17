Названа дата выхода российского призёра Канн в кинотеатрах РФ

Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика» назвал дату выхода российской драмы режиссёра Киры Коваленко «Разжимая кулаки» в кинотеатрах РФ. Фильм стал призёром Каннского фестиваля в конкурсной программе «Особый взгляд».

Кинолента, получившая Гран-при Канн, будет показываться на экранах российских кинотеатров с 25 сентября. Отметим, что столь высокой награды престижного кинофорума российская картина была удостоена впервые в истории.

Известно, что кинокомпания «Пионер» выпустит семейную драму с 25 сентября одновременно с российской премьерой картины на «Кинотавре». «Разжимая кулаки» закроет 32-й смотр.

Фильм «Разжимая кулаки» — вторая режиссёрская работа Коваленко. Подтолкнула её к работе над фильмом фраза из романа Фолкнера «Осквернитель праха» о том, что немногие могут выдержать рабство, но никто не способен выдержать свободу. По сюжету семья во главе со строгим отцом Зауром переехала в маленький шахтёрский городок Мизур, расположенный в Северной Осетии. Дети хотят скорее вырваться из-под опеки.

Ранее NEWS.ru привёл полный список членов жюри и кинолент, попавших в программу «Кинотавра».