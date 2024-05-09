Названа дата выхода нового фильма по «Властелину колец» о Голлуме Новый фильм по «Властелину колец» об истории Голлума выйдет в 2026 году

Фото: Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net/Global Look Press

Новый фильм по мотивам книг Джона Толкина «Властелин колец» выйдет в 2026 году, заявил генеральный директор компании Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав. По его словам, картина получит подзаголовок «Охота на Голлума» и затронет ранее не рассказанные истории. Он подчеркнул, что «Властелин колец» является одной из самых успешных франшиз в истории кинематографа, передает издание Deadline.

Режиссером фильма выступит Энди Серкис, который также исполнит роль Голлума, как и в предыдущих фильмах по «Властелину колец». Продюсирует ленту режиссер оригинальной трилогии Питер Джексон и его партнеры по сценарию Филипп Бойенс и Фрэн Уолш. В настоящее время проект находится на стадии разработки.

Для нас большая честь вернуться в Средиземье с нашим хорошим другом и коллегой Энди Серкисом, у которого осталось незаконченное дело с этим вонючкой Голлумом! — говорится в совместном заявлении Джексона, Бойенса и Уолша.

Ранее сообщалось, что российский режиссер Кантемир Балагов готовится к съемкам своего англоязычного дебюта. Фильм получит название Butterfly Jam и покажет сложные взаимоотношения между отцом и сыном в общине кабардинских эмигрантов в США. Продюсировать картину будет американская кинокомпания AR Content Александра Роднянского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Съемки могут начаться к концу 2024 года.