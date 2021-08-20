Названа дата выхода фильма «Небо» о погибшем в Сирии лётчике

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Генеральный продюсер кинокомпании «Триикс Медиа» Инесса Юрченко назвала дату выхода фильма «Небо», передаёт ТАСС. Кинолента рассказывает о погибшем в 2015 году в Сирии лётчике Олеге Пешкове, а также спасении штурмана Константина Мурахтина.

Она отметила, что это будет первый фильм об операции российской военной группировки в Сирии. Съёмки проходили непосредственно в Сирии — в стране, где шли боевые действия. Известно, что «Небо» выйдет в прокат 7 октября.

Кинолента снималась совместно с Минобороны России при участии телеканала «Россия 1». В главных ролях Игорь Петренко и Иван Батарев.

Согласно истории, Су-24 Пешкова в 2015-м был сбит турецким истребителем на севере Сирии. Трагедия произошла 24 ноября. Экипаж успел катапультироваться, штурман Константин Мурахтин выжил. Пешкова, спускавшегося с парашютом, боевики расстреляли ещё в воздухе.

Ранее сообщалось, что актёры, занятые в проекте «Вызов», прошли комплексную тренировку на тренажёре транспортного пилотируемого корабля «Союз МС». Новые снимки тренировки опубликовал фотограф Саша Гусов.