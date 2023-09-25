Названа дата российской премьеры последнего мультфильма Миядзаки Мультфильм Миядзаки «Мальчик и птица» выйдет в российский прокат 7 декабря

Фото: Toho

«Мальчик и птица»

Новый мультфильм японского режиссера Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» выйдет в широкий российский прокат 7 декабря, сообщила в Telegram пресс-служба кинопрокатной компании «Русский репортаж». Мировая премьера последнего фильма 82-летнего Миядзаки состоялась еще 14 июля.

В новом анимационном фильме Миядзаки «Мальчик и птица» много отсылок к важным вехам жизни японского классика (может, даже и к любимому авто!). А каких — узнаем через пару месяцев. Фильм выйдет в российский прокат 7 декабря, — говорится в пресс-релизе прокатчика.

Фильм «Мальчик и птица» частично создан по мотивам книги Kimitachi wa Dou Ikiru ka («Как поживаете?») писателя Есино Гэндзабуро, впервые выпущенной в 1937 году. Над мультфильмом работали более семи лет. На одну минуту мультфильма уходил примерно месяц труда художника.

Ранее кинокритик Роман Григорьев в комментарии NEWS.ru заявил, что считает этот мультфильм самой ожидаемой премьерой сезона. Японский аниматор пользуется большой популярностью по всему миру, хотя последняя его картина вышла в прокат 10 лет назад.