Названа дата премьеры второго сезона комедии «Секреты семейной жизни» Премьера второго сезона авантюрной комедии «Секреты семейной жизни» состоится 21 октября

Фото: пресс-служба KION

Премьера второго сезона авантюрной комедии «Секреты семейной жизни» состоится 21 октября в онлайн-кинотеатре KION. В центре сюжета — противостояние молодой пары и следователя. Теперь главные герои — Никита и Полина — находится не только в шаге от развода, но и от тюремного заключения. Кроме того, за Полину начинают вести борьбу сразу трое мужчин, которые по разным причинам хотят связать с ней свою жизнь.

Фото: пресс-служба KION

Мы взяли все лучшее, что было в первом сезоне, добавили еще больше неожиданных поворотов, экшена, и самое главное, что про любовь и отношения стало еще откровеннее, еще серьезнее, еще смешнее. Первый сезон задал очень высокую планку, и мы ставили перед собой задачу ее поднять еще выше, — заявил режиссер-постановщик Михаил Поляков.

Продюсерами проекта стали Александр Цекало, Иван Самохвалов и Игорь Мишин. Роли в сериале исполнили Петр Скворцов, Алена Михайлова, Федор Лавров, Регина Тодоренко, Риналь Мухаметов и другие российские актеры.

Остросюжетный триллер «Я иду играть» производства студии «Базелевс» и онлайн-кинотеатра KION от режиссёра Анны Зайцевой ранее попал в программу кинофестиваля в Остине, который пройдёт с 27 октября по 3 ноября. До этого премьера фильма прошла на фестивале Fantasia в Монреале — главном мировом смотре хорроров и триллеров. Там лента получила положительные отзывы зарубежных критиков. Позже состоялась российская премьера триллера на Московском международном кинофестивале.