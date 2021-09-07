Названа дата премьеры документального фильма о Джоди Фостер

Стала известна дата премьеры документальной ленты об американской актрисе Джоди Фостер, ставшей уже в юном возрасте секс-символом 70-х годов. Фильм покажут 17 сентября на Первом канале.

Фильм «Джоди Фостер. Строптивое дитя» режиссёров Камилль Юза и Ял Садат рассказывает , как выпускница Йеля покоряет вершину голливудского Олимпа, сметая на своём пути все гендерные стереотипы.

Ещё в возрасте 14 лет Фостер так убедительно сыграла несовершеннолетнюю проститутку в фильме «Таксист», что даже была номинирована на «Оскар». Позднее актриса стала успешным режиссёром и кинопродюсером.

Свой первый «Оскар» артистка получила в 1989 году за главную роль в картине «Обвиняемые». Второй «Оскар» ей вручили спустя пару лет, в 1992 году, за съёмки в мировом блокбастере «Молчание ягнят». В результате Фостер стала первой в истории мирового кинематографа актрисой, получившей две престижные награды до 30 лет.

Ранее сообщалось, что Джоди Фостер станет режиссёром фильма о похищении картины «Мона Лиза» итальянского художника Леонардо да Винчи. О работе над картиной сообщили директора компании Los Angeles Media Fund Джеффри Сорос и Саймон Хорсман. В основе ленты лежит книга «День, когда украли Мону Лизу» Сеймура Райта, выпущенная в 1981 году.