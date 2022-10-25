Названа дата премьеры детективного сериала «Переговорщик» Премьера детективного сериала «Переговорщик» состоится 3 ноября а онлайн-кинотеатре KION

Фото: Продюсерская компания «Среда»

Кадр из сериала «Переговорщик»

Премьера остросюжетного детектива «Переговорщик» состоится 3 ноября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION. Это сериал о специалисте, который способен решить практически любой конфликт методом переговоров. Режиссер проекта — Нурбек Эген, а один из авторов сценария и продюсер — Олег Маловичко. Производством сериала занималась продюсерская компания «Среда».

Автор и шоураннер Олег Маловичко <...> обладает редким даром — сочетать тонкую психологическую драму и остросюжетный детектив. Нас ждет удивительная история героя с раненной душой, который при этом лечит других. <...> Помимо сквозного драматического сюжета, в истории есть вертикальные кейсы, дающие объемное представление о работе главного героя, которые, как это блестяще умеет делать Олег Маловичко, содержат отсылки к болевым точкам нашего времени, — рассказала креативный продюсер проекта Наталья Исакова.

Сериал расскажет историю Александра Максимова — специалиста, который выработал уникальный метод ведения переговоров, что при этом не спасло его от трагедии — его дочь погибла в ходе освобождения заложников из школы. Главному герою навыки переговорщика и способность к манипуляции не помогли сохранить семью, однако со временем он излечивается и от собственной душевной травмы и перестает каждый день наказывать себя за «ошибку».

Более 40 популярных корейских дорам ранее были добавлены в библиотеку KION. Онлайн-кинотеатр объявил о премьере хитовых корейских сериалов для разных аудиторий: для подростков — «В прямом эфире», для любителей романтики — «Клетки Ю-ми» и «Ослепительно», для фанатов комедий о полицейских — «Полицейская академия», для бесстрашных — «Счастье», а для поклонников детективов — «Небесный замок».