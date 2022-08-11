Названа дата онлайн-премьеры российского эротического триллера «Одержимая» 18 августа онлайн-кинотеатр представит триллер «Одержимая» с Лукерьей Ильяшенко

Фото: Пресс-служба KION

Кадр из фильма «Одержимая»

18 августа в онлайн-кинотеатре KION состоится эксклюзивная премьера эротического триллера «Одержимая», главную роль в котором сыграет Лукерья Ильяшенко (Happy End, «Молодежка»). Как сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию NEWS.ru, фильм режиссера Игоря Волошина («Коса», «Нирвана») сочетает в себе черты криминального триллера, фильма нуар, а также детективной и эротической истории.

Главная героиня «Одержимой», судмедэксперт Лиза (Лукерья Ильяшенко) одержима красотой человеческого тела, и считает, что физическая любовь исцеляет и дарит освобождение от груза травм и проблем. Поэтому она ведет крайне свободный образ жизни и однажды оказывается вынуждена расследовать серию убийств своих случайных партнеров. На их телах убийца оставляет фото неизвестного мужчины. Расследованием серии убийств вместе с Лизой занимается следователь Воронин (Олег Васильков), который надеется таким образом узнать о судьбе дочери, исчезнувшей несколько лет назад при загадочных обстоятельствах.

Это история о том, насколько далеко способен зайти человек в борьбе со своими фобиями, со своим каким-то большим травматическим страхом, и какую степень свободы он себе дает на пути освобождения от своих чудовищ. <...> Все герои этой истории — люди, которые изначально совершают жесткие поступки, выстраивают себе мосты из одного круга ада в другой, потихоньку выбираясь к свету, — пояснил режиссер Игорь Волошин.

Фото: Пресс-служба KION Кадр из фильма «Одержимая»

Ранее сообщалось, что 25 августа в онлайн-кинотеатре KION состоится премьера сериала «Жизнь по вызову», который расскажет о закулисной жизни элитных эскортниц столицы. Актер Павел Прилучный сыграет в нем элитного сутенера по кличке Мэджик, который намерен выяснить, кто стоит за атакой на его бизнес, семью и даже жизнь. Другие роли в сериале исполнили Лиза Моряк, Наталья Рудова и Янина Студилина.