Назван срок возмещения дефицита кинопроката в России Гендиректор кинокомпании «Медиаслово» Шарапов назвал срок возмещения дефицита кинопроката в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дефицит российских фильмов в кинопрокате, возможно, удастся возместить за два-три года, сообщил гендиректор кинокомпании «Медиаслово» Данила Шарапов в разговоре с «360». От ухода из страны зарубежных кинокомпаний очень пострадали кинотеатры, а вот медиасреда и онлайн-платформы — нет, отметил он.

Кинотеатры пострадали сильно, падение радикальное. Медиасреда и онлайн-платформы не пострадали. <...> Просто освободившаяся емкость большая, а у нас столько фильмов не снималось. 60–70% проката — иностранное кино. В перспективе двух-трёх лет, может быть, недостаток восполнят. И, возможно, вернутся иностранцы, — сказал Шарапов.

Он добавил, что в России непопулярно супергеройское кино, а кроме того, его дорого и трудно снимать. Сейчас продюсеры сосредоточатся на работе над картинами вроде «Горько» и «Я худею».

1 июня стало известно, что в кинотеатрах начнут показывать российские сериалы. Одной из первых попыток российских кинопрокатчиков перенести сериал на широкие экраны стал многосерийный фильм «Два холма» — проект стримингового сервиса Start. Также анонсировали выход сериала на широкие экраны в «Централ Партнершип»: кинотеатры сети «КАРО» покажут фильм «Манюня».