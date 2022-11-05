Назван самый популярный российский сериал за последние 20 лет «Русский бестселлер» назвал «Ликвидацию» самым популярным российским сериалом за последние 20 лет

Фото: kinopoisk.ru

Кадр из фильма «Ликвидация»

Многосерийный фильм «Ликвидация» Сергея Урсуляка является самым популярным отечественным сериалом за последние 20 лет, сообщили в пресс-службе телеканала «Русский бестселлер». Доля просмотров «Ликвидации» по России в день премьеры составила рекордные 42,8%, передает ТАСС. При этом рейтинг сериала составил 13,8%.

На первом месте — сериал Сергея Урсуляка «Ликвидация», вышедший в 2007 году. Телефильм собрал у экранов рекордное количество зрителей. В день премьеры первых двух серий его доля по России составила 42,8%, а рейтинг — 13,8%, — сообщили в «Русском бестселлере».

Второе место занял «Метод» Юрия Быкова, а третье — «Оттепель» Валерия Тодоровского. Составители списка подчеркнули, что российский кинозритель предпочитает детективные истории, основанные на реальных событиях, а также экранизации литературных произведений.

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