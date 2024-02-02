Назван российский мультфильм, который впервые заработал 1 млрд рублей Мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли» первым в России собрал более 1 млрд рублей

Фото: «Вольга»

Кадр из мультфильма «Три богатыря и Пуп Земли»

Новый мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли» стал самой кассовой анимационной картиной в России и заработал более 1 млрд рублей, сообщила пресс-служба кинокомпании. Это первый случай в истории кинопроката России, когда отечественный мультфильм преодолел миллиардный рубеж.

Это просто невероятно! «Три Богатыря и Пуп Земли» на 20-летний юбилей франшизы сделали то, что прежде не удавалось российской мультипликации. 1 000 000 000 рублей кассовых сборов! Вот это настоящая силушка богатырская. Спасибо всем нашим дорогим зрителям, кто внес вклад в этот результат, — сказано в сообщении.

Согласно сведениям Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино, «Три богатыря и Пуп Земли» уже собрали в прокате 1 001 351 972 рубля. Мультфильм режиссера Константина Феоктистова посмотрели более 2,5 млн человек.

Ранее кинопрокат в России и СНГ возглавила экранизация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», снятая российским режиссером Михаилом Локшиным. За выходные кинолента собрала 428 млн рублей. Фильм не воспроизводит в точности роман Булгакова, в нем также встречаются эпизоды из жизни самого писателя. В том числе режиссер сделал акцент на любовной линии Мастера и Маргариты.