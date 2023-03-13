Назван победитель номинации «Оскар» в категории «Лучший режиссер» Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт стали обладателями «Оскара» за лучшую режиссуру.

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Режиссеры фильма «Все везде и сразу» Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт стали обладателями «Оскара» за лучшую режиссуру. 95-я церемония вручения премии Американской акадмии киноискусств проходит в Лос-Анджелесе.

В этой категории дуэт обошел Стивена Спилберга («Фабельманы»), Мартина Макдона («Банши Инишерина»), Тодда Филда («Тар») и Рубена Эстлунда («Треугольник печали»).

Ранее приз за лучшую женскую роль второго плана получила Джейми Ли Кертис за работу в фильме «Все везде и сразу». Для 64-летней Кертис этот «Оскар» стал первым в карьере. Лучшим актером второго плана стал Джонатан Ке Кван — также за роль в фильме «Все везде и сразу».

Также стало известно, что обладателем премии «Оскар» в категории «Лучший полнометражный анимационный фильм» был назван «Пиноккио Гильермо дель Торо». Для режиссера это третий «Оскар». Ранее он получал награду за режиссуру и лучший фильм за картину «Форма воды».