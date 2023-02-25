Назван обладатель главного приза Берлинского кинофестиваля Главный приз Берлинского кинофестиваля получил документальный фильм «На Адаманте»

Фото: Jörg Carstensen/dpa/Global Look Press

Николя Филибер

Документальная картина французского режиссера Николя Филибера «На Адаманте» получила главную награду Берлинского кинофестиваля. «Золотой медведь» достался фильму об уникальной психиатрической клинике в Париже, церемония вручения наград транслировалась на сайте киносмотра.

Основная программа 73-го Берлинского кинофестиваля включала в себя 19 картин кинематографистов из 19 стран, среди которых не было фильмов из России. Большой кинопоказ завершит работу фестиваля 26 февраля.

Сеансы Берлинского кинофестиваля ежегодно посещают более 300 тысяч человек. В его разных программах показывают сотни фильмов. Казна федеральной земли Берлин каждый раз пополняется на €120–130 млн.

Ранее сообщалось, что американскому режиссеру и продюсеру Стивену Спилбергу вручат «Золотого медведя» во время 73-го Берлинского международного кинофестиваля. Организаторы фестиваля отмечали, что кинопремия будет вручена Спилбергу за его жизненные достижения в области кинематографии.