Назван новый российский фильм, который обогнал по сборам «Аватара» «Холоп-2» обогнал по сборам «Аватара» и стал вторым кассовым фильмом в России

Фото: Централ Партнершип

Кадр из фильма «Холоп-2»

Фильм «Холоп-2», вышедший в прокат 1 января, занял второе место по сборам за всю историю российского кинопроката, следует из данных ЕАИС государственного Фонда кино. Картина Клима Шипенко заработала 3,517 млрд рублей и обошла по сборам научно-фантастический фильм «Аватар» 2009 года от режиссера Джеймса Кэмерона.

Лента «Аватар» считалась самым кассовым фильмом в России на продолжении 13 лет до выхода «Чебурашки» Дмитрия Дъяченко. Сборы семейной ленты от компании Yellow, Black and White почти в два раза превысили результат голливудской работы и составили 6,787 млрд рублей.

Занять второе место в рейтинге самых кассовых картин в России второй части фильма «Холоп», в частности, помогла инфляция. На сегодняшний день российскую киноленту посмотрели почти 9 млн зрителей по всей стране, в среднем билет стоил 393 рубля. Первый «Аватар» 14 лет назад посмотрели 13,4 млн человек, что дает среднюю стоимость билета в 261 рубль. Таким образом средняя цена билетов увеличилась на 50%.

Кинокритик Давид Шнейдеров ранее заявил, что рекордные сборы российских кинотеатров от «Холопа-2» связаны с отсутствием у этой картины достойных конкурентов. Он назвал сложившуюся ситуацию «своеобразным выстрелом в голову» и предположил, что стоит ожидать выхода третьей части фильма.