https://static.news.ru/photo/3cf1d98e-cf22-11e9-8252-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Джокер» Фото: Warner Brothers

Новый фильм Тодда Филлипса «Джокер» стал самым высокооценённым кинокомиксом в истории мирового кинематографа.

Рейтинг картины, которую начнут показывать в кинотеатрах в октябре, уже составил 9,7 балла из максимальных 10, — сообщает The Independent.

Премьера «Джокера» состоялась 31 августа на Венецианском кинофестивале, там фильму устроили восьмиминутную овацию. Лента о «мрачном и жестоком путешествии в сознание человека» в российский прокат выйдет 3 октября.

Как писал News.ru, Хоакин Феникс, исполнивший главную роль в фильме «Джокер», стал основным кандидатом на получение «Оскара». Его шансы оцениваются в 30,7%. Вторым претендентом является Том Хэнкс за роль в фильме «Прекрасный день по соседству». Его шансы оценили в 25%. Тэрон Эджертон, который принял участие в съёмках фильма «Рокетмен», расположился на третьем месте с 23%. Режиссёр «Джокера» признался, что сюжет фильма будет сильно отличаться от оригинального комикса DC.