Назван исполнитель главной роли в новом фильме о Капитане Америка

Американский актёр Энтони Маки сыграет главную роль в четвёртом фильме о Капитане Америка — персонаже комиксов студии Marvel. Детали фантастического боевика пока не раскрываются, передаёт портал Deadline. Продюсеры также не называют имена других участников ленты.
Неизвестно, присоединится ли к команде Себастиан Стэн, коллега Маки по сериалу «Сокол и Зимний Солдат». Маки впервые появился в роли Сэма «Сокола» Уилсона в фильме «Первый мститель: Другая война» 2014 года. Сценаристами четвёртой части выступят Малкольм Спэллман и Далан Муссон, работавшие над сериалом «Сокол и Зимний Солдат». Режиссёр пока что не выбран, дата начала производства не уточняется.