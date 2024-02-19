Назван фильм, возглавивший российский прокат в минувшие выходные Спортивная мелодрама «Лед-3» возглавила российский прокат в выходные

Фото: «НМГ Кинопрокат»

Спортивная мелодрама «Лед-3» возглавила российский кинопрокат в минувшие выходные, следует из данных портала Kinobussines. Фильм режиссера Юрия Хмельницкого собрал 526,7 млн рублей в России и СНГ. Сюжет кинокартины повествует о девочке Наде, которая стала фигуристкой и начала свой путь к «Кубку льда».

На главные роли в фильме были взяты молодые актеры Анна Савранская и Степан Белозеров. Александр Петров и Мария Аронова вернулись к ролям хоккеиста Саши Горина и тренера по фигурному катанию Ирины Шаталиной.

Серебро проката досталось фэнтезийной драме «Мастер и Маргарита». Фильм собрал 208,2 млн рублей. Роль Воланда исполнил немецкий актер Аугуст Диль, Мастера сыграл Евгений Цыганов, а Маргариту — Юлия Снигирь. Новый фильм не является прямой экранизацией романа Михаила Булгакова, а работа над ним растянулась на пять лет.

Тройку российского проката замкнули «Бременские музыканты». Роль главного героя сыграл Тихон Жизневский.

Ранее стало известно, что в топ-5 самых крупных дистрибьюторов 2023 года вошли только российские кинокомпании. Такому результату способствовали киносказки. Лидером при этом стала «Централ Партнершип» (ЦПШ), заработавшая в минувшем году 13,9 млрд рублей.