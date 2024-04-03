Назван актер, изменивший законы Голливуда Кинокритик Бортников: актер Брандо изменил законы Голливуда под себя

Фото: Supplied by FilmStills.net/Global Look Press

Актер Марлон Брандо в фильме «Трамвай „Желание“»

Актер Марлон Брандо, которому 3 апреля исполнилось бы 100 лет, стал секс-символом своего времени и изменил законы Голливуда, заявил кинокритик Дмитрий Бортников. В беседе с НСН эксперт подчеркнул, что сперва к Брандо относились специфически, так как он был «мужиковатым» и не соответствовал актерам классической школы.

Он стал одним из главных секс-символов своего времени. Сначала к его творчеству было специфическое отношение, потому что он мужиковатый, не совсем актер классической школы. Но Брандо изменил законы Голливуда под себя и тем самым оставил свой след. Шел своим путем, имел большое влияние, — пояснил кинокритик.

По его словам, Брандо был не только актером, но и человеком с большим сердцем. Его любили не только на Западе, но и в СССР. Среди лучших работ актера Бортников выделил фильм «Трамвай „Желание“». В один ряд с Брандо, по мнению кинокритика, можно поставить режиссера Фрэнсиса Форда Копполу и актера Джонни Деппа.

В один ряд с ним можно было бы поставить режиссера <...> Фрэнсиса Форда Копполу. <...> Также у Брандо есть хороший друг, который <...> возвращается к активной работе — это Джонни Депп. <...> Из представителей советского кинематографа в один ряд с Брандо можно поставить Вячеслава Тихонова и Юрия Соломина, а также всех «мушкетеров», — заключил кинокритик.

Пластический хирург Виктория Блинова ранее заявила, что американский актер Джордж Клуни является «самым желанным бруталом Голливуда». По ее словам, артист обладает «неподражаемым обаянием и харизмой».