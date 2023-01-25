Навальный, якуты, «Аватар»: русский след, фавориты и сюрпризы «Оскара» NEWS.ru выяснил, кого западные и российские критики считают вероятными победителями «Оскара-2023»

Фото: 20th Century Studios

«Аватар: Путь воды»

24 января члены американской киноакадемии объявили шорт-лист претендентов на «Оскар». Среди них — все лауреаты и победители «Золотого глобуса», а также несколько ранее подмеченных кинокритиками фаворитов. Несмотря на отказ России выдвигать свои фильмы на соискание премии, в шорт-листе появился якутский 25-минутный «Выход» и документальная лента про Алексея Навального, правда, снятая канадцем Дэниелом Роэром. Кого западные и российские критики считают вероятными победителями «Оскара-2023», какие тенденции набирают обороты, а какие больше не актуальны — в материале NEWS.ru.

95-я церемония награждения главной кинематографической премией мира пройдет только 12 марта, а пока профессионалы и киноманы составляют свои рейтинги фаворитов. Для отечественного зрителя «Оскар-2023» мог пройти по касательной из-за отказа российской киноакадемии выдвигать картины на соискание награды в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Напомним, решение поддержал Никита Михалков, а против выступили Андрей Кончаловский и Алексей Учитель. В итоге прецедента из комитета ушли режиссеры Андрей Звягинцев, Владимир Котт, Сергей Бодров — старший, Николай Досталь, Вера Сторожева, а также председатель Павел Чухрай. Несмотря на эти события, в шорт-листе премии оказались две картины, имеющие отношение к нашей действительности.

На звание лучшего короткометражного документального фильма претендует 25-минутный фильм «Выход» якутских режиссеров Максима и Евгении Арбугаевых. Картина посвящена будням молодого биолога Максима Чакилева, который изучает миграции моржей и влияние на них глобального потепления на мысе Сердце-Камень в Чукотском море.

Это первая совместная работа режиссеров. «Выход» уже получил признание критиков на фестивале «Лавровая ветвь» и на ежегодной премии IDA Documentary Awards в Лос-Анджелесе. И теперь, по оценке кинокритика Егора Москвитина, имеет неплохие шансы взять «Оскар».

Якутское кино последние годы переживает фантастический подъем. Оно всегда было отдельным видом искусства, полным особого внимания к природе и чувствам культурной самобытности. Прекрасно, что работу режиссеров Арбугаевых смогут по достоинству оценить еще и на самой престижной премии индустрии, — сказал кинокритик в беседе с NEWS.ru.

Сам же Арбругаев сообщил, что номинация для него — это уже победа.

Фото: Shutterstock «Оскар» (кинопремия)

По мнению кинокритика Романа Григорьева, попадание «Выхода» в список номинантов говорит как о важности темы фильма, так и о необходимости участия отечественного кино на мировом уровне.

Это фильм о последствиях человеческой деятельности в Арктике и про людей, которые живут в этом регионе. Так как всех интересует вопрос, а что вообще останется после общества потребления и не убьем ли мы окончательно природу, не закончим ли таким образом своё существование. Тут еще важно, что в нынешних условиях российский фильм, все-таки представлен на «Оскаре». И это, несомненно, заставит замолчать тех, кто раньше выступал с речами по типу «а зачем нам этот „Оскар“ вообще нужен». Так как скорее мы не нужны «Оскару», чем он нам. А для российского кино в целом, конечно, мировой уровень нужен, я бы даже сказал необходим. И кино как язык мира должно прокладывать мосты между людьми, — заявил Григорьев.

Еще один фильм, имеющий отношение к России, — картина канадского документалиста Дэниэла Роэра «Навальный», которая рассказывает историю болезни оппозиционера, его лечения в берлинской клинике «Шарите», возвращения на родину и последующего ареста в начале 2021 года. По мнению Москвитина, у ленты хорошие шансы получить награду «на фоне бушующей политической повестки, но и вне этого контекста „Навальный“ заслуживает внимания зрителей».

Что же касается претендентов на главные награды, то здесь для профессионалов особых сюрпризов нет. Фаворитами в номинации «Лучший фильм» российские и зарубежные кинокритики называют «Фабельманов» Стивена Спилберга, «Всё везде и сразу» Дэна Квана и Дэниела Шайнерта и «Банши Инишерина» Мартина Макдона. Безоговорочным лидером по числу категорий стал остроумный боевик двух Дэнов «Всё везде и сразу» — 11 номинаций, включая «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая актриса», «Лучшая актриса второго плана», «Лучший актер второго плана» и «Лучший оригинальный сценарий». Создатели картины уже собрали урожай призов на «Золотом глобусе», а теперь освобождают место на полках для статуэток «Оскара».

По сюжету американская китаянка, владелица прачечной, пытается справиться с рабочими трудностями, но внезапно попадает в центр фантастического конфликта между мультивселенными и знакомится со своими более успешными альтер-эго.

По мнению экспертов, приз за лучшую режиссуру получит Стивен Спилберг, хотя у Дэна Квана и Дэниела Шайнерта тоже неплохие шансы за «изобретательность нового кинематографического языка». Остальные претенденты, скорее всего, будут довольствоваться наградами в других категориях.

Академия не первый год старается поправить репутацию «Оскара», пошатнувшуюся из-за расовых и гендерных скандалов, и включает в число номинантов народные хиты. В этом году в шорт-лист попали кассовые хиты «Аватар: Путь воды», «Топ Ган: Мэверик» и «Ваканда навеки». Но увидеть триумф того же Джеймса Кэмерона, который в свое время покорил оскаровский комитет «Титаником» или первым «Аватаром», вероятно, не удастся. В номинации «Лучший фильм» шансов у него, как считают эксперты, немного, а остальные категории, в которых фигурирует блокбастер, относятся к разряду второстепенных.

Зато в борьбе за лучшую женскую роль ожидается настоящая интрига. Тут фаворитами критики называют Кейт Бланшетт («Тар»), для которой это уже восьмая номинация, и гонгонгскую актрису Мишель Йео («Всё везде и сразу»), чье мастерство владения восточными единоборствами поклонники кино помнят еще по фильму «Крадущийся тигр, затаившийся дракон».

Кстати, фильма «Тар» могло бы и не быть вообще, если бы Бланшетт не согласилась сниматься. Режиссер и сценарист Тодд Филд писал эту роль специально для нее. Актриса практически всё время находится в кадре и мастерски передает многогранную психологию своей героини-дирижера.

Замыкает тройку лидеров Ана де Армас («Блондинка»). Сама картина восторга у критиков не вызвала и даже получила номинацию на «Золотую малину» за худшие достижения в индустрии. А вот члены академии оценили перевоплощение де Армас в Мэрилин Монро. Но, по мнению Москвитина, «эта работа проигрывает конкуренцию и Йео и Бланшет».

В номинации «Лучшая мужская роль» самый вероятный победитель — Брендан Фрейзер. По мнению западных кинокритиков, работа актера в фильме «Кит» «подобна возрождению Феникса». Воплощенный Фрейзером на экране образ отца, потерявшего связь с дочерью, назвали «ролью всей его жизни». К тому же артисту пришлось работать в сложнейших условиях: каждый съемочный день в течение шести часов специалисты накладывали ему от 20 до 136 кг грима.

А вот Остин Батлер, сыгравший Элвиса Пресли в одноименном байопике, по мнению зарубежной прессы, до лидера не дотягивает. Самыми безальтернативными фаворитами этого года стали немецкая экранизация романа Ремарка «На западном фронте без перемен» (номинант на «Лучший фильм на иностранном языке») и мультфильм «Пиноккио Гильермо дель Торо» (номинант на «Лучшую анимацию»).

Военная драма Эдварда Бергера, вероятно, получит наибольшую поддержку со стороны международного членства в академии. Она прекрасна и в смысловом, и в техническом смысле, — считает главный редактор Variety Клейтон Дэвис.

Что касается трендов, то опубликованный шорт-лист свидетельствует скорее об отсутствии прежних тенденций, чем о появлении новых. По словам Москвитина, «среди номинантов на лучший фильм, сценарий и режиссуру нет ни одной женщины, что может говорить об упадке феминистического настроя в академии».

Можно предположить, что «Всё везде и сразу» претендует на поддержку азиатской тенденции из-за Дэна Квана и Мишель Йео. Но это скорее притянут в случае победы во многих номинациях, — отметил критик.

Вручение «Оскара» пройдет 12 марта в театре «Долби» в Лос-Анджелесе. Ведущим станет Джимми Киммел, а вот Уилла Смита на юбилейной церемонии из-за прошлогоднего эксцесса с Крисом Роком не будет.