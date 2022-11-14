Орейро сыграет в российском фильме Звезда «Дикого ангела» Наталья Орейро сыграет в российском новогоднем фильме

Фото: Dave Bedrosian/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Наталия Орейро

Певица и актриса Наталья Орейро, получившая известность благодаря роли в сериале «Дикий ангел», сыграет в российской новогодней картине «Письмо Деду Морозу». Как рассказала генпродюсер фильма Лика Бланк, зрителей ждет «большая новогодняя история». Также в киноленте сыграют звезды российского кино, в их числе Дмитрий Назаров и Надежда Михалкова, передает РИА Новости.

Проанализировав все, что делала киностудия, мы поняли, что главные хиты, кроме детско-юношеских — это праздничное новогоднее кино, и так родилась мысль, что хотелось бы сделать большую новогоднюю историю, которая станет культурным кодом, — рассказала Бланк.

Орейро уже дала согласие на участие в проекте. Она, как сказал режиссер ленты Кирилл Кузин, внесла коррективы в свой рабочий график. Ожидается, что фильм выйдет на большие экраны в 2025 году.

По словам генпродюсера, фильм совместит анимацию и художественную съемку. В качестве декораций используют резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге.

В конце прошлого года президент Владимир Путин подписал указ о присвоении гражданства России Орейро. Паспорт актрисе вручил посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов. Актриса прочла присягу на русском и испанском языках.

Позднее Орейро рассказала журналистам, что в будущем не исключает покупки дачи в России. Пока что артистка не планирует покупать недвижимость в РФ.