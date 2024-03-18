Тайно приехавшая в Москву Наталия Орейро попала на видео Mash: Наталия Орейро тайно приехала в Москву

Фото: PETER FOLEY/EPA/ТАСС

Наталия Орейро

Звезда сериала «Дикий ангел», уругвайская актриса Наталия Орейро тайно приехала в Москву, передает Telegram-канал Mash. По его данным, артистка прибыла в столицу на «Сапсане» из Санкт-Петербурга, где участвовала в съемках новогоднего российского фэнтези «Письмо Деду Морозу».

По информации канала, приезд тщательно скрывался, лицо Орейро спрятали под шарфом, актриса шла в окружении охраны. Она почти сразу села в черный Mercedes и уехала.

5 марта канал сообщил, что актриса появится в новогоднем фэнтези «Письмо Деду Морозу» вместе с Иваном Охлобыстиным и Кристиной Асмус. Она сыграет в эпизоде с исполнением желания главного героя в Новый год. Ожидается, что сам фильм выйдет в январе 2026 года.

Осенью 2023 года сибирская правозащитная группа «Радетель» призывала лишить Наталью Орейро российского гражданства. Члены общественной организации обратились в Генпрокуратуру и Министерство внутренних дел России. Причиной такого требования стало участие актрисы в ЛГБТ-параде (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) в Аргентине.

Орейро получила российский паспорт 10 ноября 2021 года. Она прочитала текст присяги на двух языках — русском и испанском. Документ ей вручил посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов. Российское гражданство артистке и ее сыну присвоил президент РФ Владимир Путин. Актриса назвала это большой честью.