Натали Портман тайно подала на развод и ушла от мужа после 11 лет брака People: Натали Портман развелась с Бенджамином Мильпье после 11 лет брака

Фото: AMPAS/Keystone Press Agency/Global Look Press

Натали Портман и Бенджамин Мильпье

Голливудская актриса Натали Портман официально развелась со своим мужем — режиссером и хореографом Бенджамином Мильпье, сообщил журнал People со ссылкой на представителя знаменитости. По его словам, актриса тайно подала на развод восемь месяцев назад. Пара прожила вместе 11 лет.

Натали Портман восемь месяцев назад незаметно подала на развод с Бенджамином Мильпье, ее мужем, режиссером и хореографом, с которым они прожили 11 лет, и теперь бывшая пара официально разведена, эксклюзивно подтверждает People, — говорится в публикации.

По данным источников издания, бракоразводный процесс завершился в феврале во Франции. В европейской стране Портман и Мильпье жили с двумя своими детьми.

Издание уточнило, что причиной развода могла стать измена режиссера. По словам источников, ссора с мужем далась Портман нелегко, однако ей помогли близкие люди.

Ранее актер и модель Сэм Асгари, который развелся с американской певицей Бритни Спирс спустя 14 месяцев брака, заявил, что они решили расстаться, поскольку отдалились друг от друга. Он признался, что благодарен Спирс за прожитые дни вместе, и добавил, что не держит зла на свою бывшую возлюбленную.