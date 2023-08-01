Народный артист России попал в больницу с травмой ноги Народный артист России Юрий Назаров госпитализирован с травмой ноги

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юрий Назаров

Народный артист России Юрий Назаров госпитализирован с травмой ноги, сообщает Telegram-канал «112». По его сведения, 86-летний актер театра и кино пострадал в результате неудачного падения.

Инцидент произошел на станции метро «Полежаевская» в Москве. В больнице Назарову сделали обследование, в ходе которого выяснилось, что он получил ушиб бедра.

Ранее стало известно, что 81-летняя народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко, госпитализированная 30 июля, введена в медицинскую кому и подключена к аппарату ИВЛ. Ее состояние медики оценивают как крайне тяжелое. Накануне актриса пережила остановку сердца.

В середине июля Telegram-канал Mash сообщил о госпитализации народного артиста РФ Игоря Ясуловича из его квартиры в Москве. По данным канала, врачи выявили у 81-летнего артиста острое повреждение почек. Хирурги уже провели две операции. Позднее врачи диагностировали у артиста пиелонефрит.

Еще ранее сообщалось, что советскую и российскую актрису Татьяну Васильеву госпитализировали с гипертонией в состоянии средней тяжести. Позднее появилась информация, что артистка попала в больницу из-за проблем с внутренним ухом. По данным KP.RU, нарушения привели к головокружениям, которые сначала ошибочно связали с дефицитом кислорода в головном мозге.