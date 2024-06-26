Нагиев вернется на экраны: кого сыграет актер в новом сериале «Злые люди»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Шоумен Дмитрий Нагиев вернется на российские экраны в новом сериале «Злые люди», съемки которого полным ходом идут в Нижнем Новгороде. О чем этот проект, кто еще в нем участвует?

Что известно о сюжете, кого сыграет Нагиев

Многосерийный фильм основан на знаменитых рассказах из серии «Хроники сыска» нижегородского писателя Николая Свечина. Сюжет разворачивается в отделении полиции, где бывшему солдату, а ныне сотруднику сыска Алексею Лыкову предстоит расследовать серию загадочных преступлений.

События разворачиваются в 1895 году. Нижний Новгород готовится к крупнейшему торговому событию года — ярмарке, но в размеренной и благополучной жизни города происходит громкое убийство богатейшего человека — предводителя губернского дворянства Нефедьева. Распутать это дело берется сотрудник нижегородского сыска Алексей Лыков. Шаг за шагом он сталкивается со злом, выходящим за рамки его понимания. Чтобы его победить, он ставит на кон все — любовь, честь и даже свою жизнь.

«В сериале представлено яркое созвездие актеров. Дмитрий Нагиев предстанет в образе дворянина Евдокима Нефедьева, роль его племянницы Варвары исполнит Ангелина Стречина, а Ирина Пегова перевоплотится в гувернантку Вари — веселую француженку мадам Бариньяк. Роли директора гимназии Шокальского и владельца Неклюдовских мельниц Блинова исполнят Ян Цапник и Роман Мадянов соответственно», — говорится на сайте телеканала НТВ.

Кто исполнит главные роли в сериале

Роль сотрудника нижегородского сыска Алексея Лыкова исполнит Петр Рыков.

«Мне образ мой нравится, мой герой. Он сильный, спокойный человек, молчит, смотрит. Мне и люди такие импонируют, и персонажи. Думаю, у меня получится хорошо передать его, потому что фактура у меня соответствующая», — отметил он.

Александр Лыков исполнил роль начальника нижегородской сыскной полиции Павла Астафьевича Благово. Он умен, образован и проницателен. Именно Благово первым догадывается, что громкие преступления в Нижнем Новгороде связаны с одним человеком.

«Погружаться в эпоху, в которой ты не жил, приятно. Здесь очень много интересных нюансов — ношение костюмов, бороды, усов, приклеенных к тебе на древесный клей. А вообще, конечно, тут разговор идет не о том, в какое время играть, а про что. Мне кажется, что наше современное российское кино потихонечку начинает разговаривать, про что оно снимает», — подчеркнул Лыков.

Режиссером картины стал Ким Дружинин, продюсерами — Тимур Вайнштейн, Михаил Погосов и Константин Ёлкин.

«Нам удалось создать мощный ансамбль. И самое главное, что абсолютно все здесь на своем месте. Этот кастинг даже напоминает хорошее советское кино, когда не одна звезда в центре и вокруг совсем неизвестные артисты, а когда россыпь бриллиантов», — сказал Ким.

По словам Ёлкина, сильная сторона фильма — это герои, которые рассказывают о «правильных вещах, поступках, о нашей истории, а, как мы понимаем, будущее невозможно строить без знания прошлого».

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