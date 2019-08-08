https://static.news.ru/photo/c5cd6bd2-b9b1-11e9-b556-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Нагиев Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

К съёмкам комедийного сериала «Кухня. Война за отель» приступили телеканал СТС и компания Art Pictures Vision. Этот проект станет продолжением сериалов «Кухня» и «Отель Элеон». Главные роли в нём сыграют Дмитрий Нагиев, Дмитрий Назаров и Елена Ксенофонтова.

В продолжении истории развернётся битва не только за отель, но и за кухню, которую попытаются завоевать два «вражеских лагеря», — рассказали ТАСС в пресс-службе телеканала СТС.

Основные съёмки пройдут в Сочи, там уже построили декорации на площади 1,7 тыс. кв. метров.

Как писал News.ru, на телеканале СТС сообщили, что сериал «Воронины» имеет высокие рейтинги и его закрытие не планируется. Ранее актриса Екатерина Волкова в соцсетях сообщила об окончании этого проекта.