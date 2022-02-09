«Надо выживать самим»: режиссёр Пиманов рассказал о дедовщине в армии СССР

Во время армейской службы на Байконуре в 1980-е режиссёр Алексей Пиманов, сейчас президент холдинга «Красная звезда», столкнулся с сильнейшей дедовщиной, передаёт его слова KP.RU. Пиманов рассказал, что старослужащие угрожали убить и закопать в степи, с тех пор он может спать и слышать все шаги вокруг.

Первый год — это был тихий ужас. Запредельная дедовщина, а мы всем призывом упёрлись. <...> Мне было 22 года, три курса института. А деды с Западной Украины со всеми вытекающими. И вот ты попадаешь под этот пресс. К тебе подходит «дед» 19 лет: иди, стирай мою форму. Ага, сейчас... Ну, нас в первую ночь отметелили по-взрослому! Стоим на поверке с утра, думаю, сейчас приедут майоры, полковники наши, начнётся скандал, а они вообще никак не реагируют. И я понял, что надо выживать самим, — вспомнил режиссёр.

Когда же замешанные в дедовщине офицеры поняли, что силой сопротивление новобранцев не сломить, начали давить через устав. Так, однажды Пиманов после бессонной недели вычерпывал воду тряпкой и тазиком с 11 вечера до шести утра в минус 30.

Справедливости ради надо сказать, что когда всё наладилось, были моменты, о которых вспоминаю с гордостью и ностальгией. Знаменитые пуски, к которым имели отношение, дружба. Армейская же дружба особенная, — сказал он.

Режиссёр также признался, что просил перевода в Афганистан. Ему было неудобно оставаться в стороне, когда там на войне были его друзья. Один из них погиб.

Ранее сообщалось, что в течение последних пяти лет суды стали значительно чаще оправдывать солдат по делам о дедовщине. Кроме того, сократилось общее число дел, рассматриваемых по таким статьям.