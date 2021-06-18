Минобороны высказалось о роли фильма «Нюрнберг»

https://static.news.ru/photo/d0dd909a-d01d-11eb-a5ca-96000091f725_660.jpg Фото: Agentur Voller Ernst/dpa-Zentralbild/Global Look Press

В Министерстве обороны РФ высказались о роли фильма режиссёра Николая Лебедева «Нюрнберг». Замминистра обороны Андрей Картаполов после осмотра съёмочной площадки на «Мосфильме» заявил, что кинолента напомнит всем о решающей роли СССР в победе над нацизмом, передаёт ТАСС.

Надо рассказать всем, как тяжело давался этот процесс, ведь там было очень много подводных камней, очень много разных подводных течений, которые приходилось преодолевать для того, чтобы выдать конечный результат, тот, который мы с вами видим, — отметил Картаполов.

Нюрнбергский процесс юридически закрепил в документах решающую роль Советского Союза в данном процессе, о чём, по его словам, сейчас забывают партнёры России. Заместитель министра обороны также убеждён, что фильм имеет очень большое значение с исторической точки зрения.

О том, что российский режиссёр Николай Лебедев займётся фильмом «Нюрнберг», стало известно ещё в 2020 году. Однако начало съёмок долго откладывалось из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Лебедев, известный как создатель картин «Легенда № 17» и «Экипаж», тогда рассказал, что в будущем проекте задействованы актёры из России, Германии, Австрии, Франции, Великобритании. Кроме того, интернациональной стала и съёмочная группа.

На днях стало известно, что роль главного обвинителя от СССР в фильме «Нюрнберг» сыграет Сергей Безруков. Также в картине сыграют Евгений Миронов, Алексей Бардуков, Игорь Петренко и другие артисты.