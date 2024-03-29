«Начинал чудить»: знакомый Панина о его дебошах в алкогольном опьянении Шпагин рассказал о звездной болезни Панина в состоянии опьянения

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Алексей Панин

Российский актер Алексей Панин в состоянии алкогольного опьянения становился буквально неуправляемым, рассказал NEWS.ru кинокритик Александр Шпагин. По его словам, у артиста как будто начиналась звездная болезнь.

Он [Панин] начинал, мягко говоря, чудить. На кинофестивалях его, вусмерть пьяного, уводили или даже уносили с кинопоказов сотрудники полиции или сотрудники вытрезвителя. Адский 25-этажный мат раздавался из его уст по любой причине. Если что-то не нравилось, Панин начинал орать, — рассказывает эксперт.

Кинокритик называет актера человеком с «полной деградацией личности и отсутствующим сознанием». По словам эксперта, артист — спившийся человек, который не имеет своих убеждений.

Ранее сообщалось, что Панин после жалоб на нехватку денег устроился работать ведущим настольной игры «Мафия» в США. Отмечается, что артист трудится в одном из дорогих ресторанов, где стилизовал мероприятие под лихие 90-е. Актер появляется перед гостями в соответствующем наряде и просит того же от игроков. Гости, которые наиболее точно подбирают образ, получают от Панина бутылку алкоголя.

В сентябре сотрудники полиции в Эстонии задержали его после того, как он устроил дебош. Актер «ломился» к незнакомым людям, думая, что находится в отеле Таллина. Панина увезли в отдел полиции, а оттуда — в вытрезвитель.